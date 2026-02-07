Эксперт по этикету рассказала, в чем уместно ходить в театр

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Женщинам при посещении театра оптимально сделать выбор в пользу элегантного платья, но не в мини-длине, мужчинам стоит придерживаться классического образа — темный костюм, белая сорочка и туфли, а спортивный стиль, кроссовки и джинсы следует оставить для менее формальных мероприятий, рассказала РИА Новости эксперт по этикету Татьяна Баранова.