ЖКХ сказало, что будет с ремонтом дворовых проездов и тротуаров в Минске в 2026 году. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказали в Минском городском жилищном хозяйстве.
В организации отметили, что в белорусской столице в 2026 году планируется ремонт проездов на площади 476,2 тысячи квадратных метров, в том числе на 390,53 тысячи квадратов — с полной заменой покрытия. Кроме того, планируют обновить 123,44 тысячи квадратных метров пешеходных дорожек и тротуаров.
В ЖКХ Минска пояснили, что вид выполняемого ремонта зависит от результатов обследования. В том случае, если более 60% площади имеет дефекты, то полотно будет заменено полностью. Подобный метод был взят на вооружение несколько лет назад и сумел доказать свою эффективность.
