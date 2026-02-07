ЖКХ сказало, что будет с ремонтом дворовых проездов и тротуаров в Минске в 2026

В ЖКХ Минска пояснили, что вид выполняемого ремонта зависит от результатов обследования. В том случае, если более 60% площади имеет дефекты, то полотно будет заменено полностью. Подобный метод был взят на вооружение несколько лет назад и сумел доказать свою эффективность.