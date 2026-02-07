В Уфе пенсионерам выплатят дополнительные 10 тысяч рублей

В Уфе многие пенсионеры с энтузиазмом участвуют в сдаче нормативов ГТО. Как рассказала начальник управления по опеке и попечительству администрации города Ильнара Сатаева, жители старше 60 лет, выполнившие нормативы и получившие золотой, серебряный или бронзовый значки, также получают специальные сертификаты.
Эти сертификаты номиналом 10 тысяч рублей можно потратить на занятия физкультурой и оздоровительные процедуры. По словам Сатаевой, в 2023 году такие сертификаты получили 33 человека, в 2024-м — 54, а в прошлом, 2025 году, их количество выросло до 74.
Также она отметила, что в целом активность горожан старшего возраста растет. В 2025 году различные спортивно-оздоровительные, творческие, туристические и волонтерские программы в Уфе охватили более 125 тысяч пенсионеров. По сравнению с 2024 годом этот показатель увеличился на 55 процентов.
