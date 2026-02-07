В Уфе пенсионерам выплатят дополнительные 10 тысяч рублей

Эти сертификаты номиналом 10 тысяч рублей можно потратить на занятия физкультурой и оздоровительные процедуры. По словам Сатаевой, в 2023 году такие сертификаты получили 33 человека, в 2024-м — 54, а в прошлом, 2025 году, их количество выросло до 74.