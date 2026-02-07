Эксперт посоветовала, как родителям уберечь ребенка от вспышек агрессии

Психолог Александра Михеичева рассказала NEWS.ru, как родителям предотвратить приступы агрессии у ребенка. По ее словам, для этого необходимо проявлять искренний интерес к жизни детей.
— Часто после трагедий родители удивляются, что не замечали ничего странного. Но проблемы редко возникают внезапно. Увидеть тревожные сигналы можно только при постоянном внимании к ребенку, к его мыслям и переживаниям. Такой подход создает безопасную среду, где дети чувствуют себя замеченными. Это лучшая профилактика эмоциональных срывов и агрессии, — объяснила специалист.
Она подчеркнула, что важно не просто формально контролировать ребенка, а регулярно общаться с ним, обсуждая школьные дела, увлечения и даже контент, который он смотрит в интернете. Это помогает вовремя заметить изменения в поведении или настроении. Главное — создать атмосферу доверия, где любую проблему можно обсудить без страха осуждения.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о поваре из сибирской глубинки, который покорил столичных шефов. Сергей Теплюк стал участником одного из самых популярных шоу на телеканале «Пятница». Подробности здесь.