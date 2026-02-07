Эксперт посоветовала, как родителям уберечь ребенка от вспышек агрессии

— Часто после трагедий родители удивляются, что не замечали ничего странного. Но проблемы редко возникают внезапно. Увидеть тревожные сигналы можно только при постоянном внимании к ребенку, к его мыслям и переживаниям. Такой подход создает безопасную среду, где дети чувствуют себя замеченными. Это лучшая профилактика эмоциональных срывов и агрессии, — объяснила специалист.