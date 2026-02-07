Концерт Ивана Золо запретили в Севастополе

«Принял решение запретить концерт Иванa Золо в нашем городе. Мотивы такого решения просты и понятны: нравственный аспект и вопросы безопасности», — сказано в сообщении.
Развожаев объяснил, что время требует ответственности за то содержание, которое пропускается в массовое пространство. «Мы несем ответственность за воспитание молодых: должны быть духовные и нравственные ориентиры, а не пропаганда деградации», написал губернатор. И подчеркнул, что организаторы и исполнители должны задумываться о том, что несут в массы.
«Мы живем в непростое время: безопасность каждого из нас важнее любого шоу. Тем более — безопасность наших детей, а организаторы решили, что они могут устраивать такую вечеринку-концерт для подростков с 14 лет. Углубляться в нюансы, что и возрастная маркировка-то указана с нарушением на афишах, уже не буду», — заявил губернатор Севастополя.
В городе продолжает действовать высокий (желтый) уровень террористической опасности. В соответствии с решением Оперативного штаба все массовые мероприятия в обязательном порядке должны согласовываться с департаментом общественной безопасности, чего сделано не было, уточнил Михаил Развожаев.
