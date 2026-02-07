Концерт Ивана Золо запретили в Севастополе

«Мы живем в непростое время: безопасность каждого из нас важнее любого шоу. Тем более — безопасность наших детей, а организаторы решили, что они могут устраивать такую вечеринку-концерт для подростков с 14 лет. Углубляться в нюансы, что и возрастная маркировка-то указана с нарушением на афишах, уже не буду», — заявил губернатор Севастополя.