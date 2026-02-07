Снова непогода: во всех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В Алматинской области ночью и утром на западе, юге и в горных районах ожидаются туман и гололед. Ветер усилится до 15−20 м/с, днем местами порывы будут достигать 23−28 м/с. В Конаеве ночью ожидаются туман и гололед, ветер усилится до 15−20 м/с, днем местами до 23−28 м/с.