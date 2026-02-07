Ричмонд
Минстрой одобрил строительство туркомплекса «Печерские пески»

В Нижнем Новгороде выдано разрешение на строительство первой очереди туристического комплекса «Печерские пески», который разместится на одноимённом полуострове в районе Гребного канала.

Источник: минград Нижегородской области

Соответствующие документы опубликованы региональным минстроем. Согласно проекту, на первом этапе планируется возведение 13 гостевых домиков, рассчитанных на 67 номеров. Помимо жилых корпусов, в состав комплекса войдут СПА-центр с рестораном, конференц-зал, пункт проката спортивного инвентаря и ряд вспомогательных построек.

Ранее, в декабре 2025 года, областной минград утвердил архитектурно-градостроительный облик будущего объекта. Согласно согласованным параметрам, гостиничные корпуса будут одно- и двухэтажными. Также в проект включены административно-бытовой корпус, контрольно-пропускные пункты и пункты проката.

Кроме того, предусмотрено строительство инженерной инфраструктуры: трансформаторных подстанций, котельной и других технических объектов, необходимых для функционирования комплекса. В конце января проект первой очереди прошёл негосударственную экспертизу, по итогам которой получил положительное заключение.

Ранее сообщалось, что 13-этажный жилой дом построят на улице Гвардейской в Нижнем Новгороде по КРТ.