Минстрой одобрил строительство туркомплекса «Печерские пески»

Кроме того, предусмотрено строительство инженерной инфраструктуры: трансформаторных подстанций, котельной и других технических объектов, необходимых для функционирования комплекса. В конце января проект первой очереди прошёл негосударственную экспертизу, по итогам которой получил положительное заключение.