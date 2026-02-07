На Солнце завершился всплеск активности

По данным ученых, активная область Солнца № 4366, находившаяся в зоне максимального воздействия на Землю, в течение 4 и 5 февраля демонстрировала высокую активность — было зарегистрировано по 11 вспышек классов M и X. Однако уже 6 февраля вспышечная активность в этой области резко снизилась до нуля и в последующие дни оставалась минимальной.