Под Минском первый урожай клубники собрали, несмотря на морозы

В тепличном хозяйстве, расположенном в Минском районе, в период с октября по июль в среднем заготавливают более 40 тонн ягоды. Пока на улице сильные морозы, в теплицах температура составляет +23 градуса. К слову, в этом сезоне клубнику впервые высадили в землю с минеральными ватами. Это современный метод, который дает возможность более точно контролировать питание растений.