Под Минском первый урожай клубники собрали, несмотря на морозы. Подробности рассказали в эфире телеканала СТВ.
В тепличном хозяйстве, расположенном в Минском районе, в период с октября по июль в среднем заготавливают более 40 тонн ягоды. Пока на улице сильные морозы, в теплицах температура составляет +23 градуса. К слову, в этом сезоне клубнику впервые высадили в землю с минеральными ватами. Это современный метод, который дает возможность более точно контролировать питание растений.
Начальник цеха клубники тепличного производства Мария Астапович отметила, что до этого ягоду выращивали в грунтах. Она уточнила, что в теплице на метр квадратный приходится по семь растений.
— Досветка производится натриевыми лампами и светодиодными. Натриевые лампы дают нам дополнительно еще два градуса температуры, — пояснила специалист.
В эфире отметили, что речь идет про теплицы четвертого поколения. Так, высота сооружений позволяет использовать агролампы, так называемое «второе солнце». На полутора гектарах находятся пять тысяч электролучей. Урожай клубники можно получать целый год.
