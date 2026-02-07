Ричмонд
Омский частный приют для животных объявил об авральном финансовом положении

На «краю финансовой пропасти» оказался хоспис «Омские хвостики» — 500 находящихся там никому не нужных и даже изувеченных животных, уже в понедельник могут быть выкинуты на улицу.

Источник: Комсомольская правда

О бедственном финансовом положении объявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» частный хоспис-приют для животных «Омские хвостики». Уже в понедельник, 9 февраля, хозяева приюта должны отдать за аренду и вывоз отходов 115 тысяч рублей. Но денег нет, и кредит, на который надеялись сотрудники хосписа, им не дали.

«Вот и пронеслись два оплаченных месяца, пришла пора платить аренду, электричество, воду и вывоз мусора! Без этого никак, ведь тогда нам попросту выгонят и все наши операции, бессонные ночи будут абсолютно бесполезны! Хоспис на краю пропасти! Нечем платить аренду. Сумма к сбору для приюта слишком огромная, нам страшно. Мы выкручиваемся обычно с помощью кредитов. Сейчас никто нам его не дал… Мы обращаемся к подписчикам. Необходимо до понедельника собрать 85 000 рублей (аренда + электричество + вода) и еще 35 000 вывоз отходов», — говорится в закрепленном обращении к омичам.

В приюте объяснили резкое ухудшение своего финансового положения:

«За последние несколько дней было много операций, стерилизации и кастрации — мы уже даже не считаем и не пишем о них, хотя это тоже большие деньги. Стерилизуем десятками и это сразу огромные суммы, как и комплексная вакцинация… на которую мы тоже не ведем сборы».

Также из сообщения выясняется, что на данный момент в этом заведении находится 500 животных, причем многие из них являются проблемными — без конечностей и слепые. Сотрудники хосписа, который действует на территории Омска уже 13 лет, умоляют неравнодушных омичей помочь им деньгами или, хотя бы, репостом данной информации.