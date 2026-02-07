Омский частный приют для животных объявил об авральном финансовом положении

«Вот и пронеслись два оплаченных месяца, пришла пора платить аренду, электричество, воду и вывоз мусора! Без этого никак, ведь тогда нам попросту выгонят и все наши операции, бессонные ночи будут абсолютно бесполезны! Хоспис на краю пропасти! Нечем платить аренду. Сумма к сбору для приюта слишком огромная, нам страшно. Мы выкручиваемся обычно с помощью кредитов. Сейчас никто нам его не дал… Мы обращаемся к подписчикам. Необходимо до понедельника собрать 85 000 рублей (аренда + электричество + вода) и еще 35 000 вывоз отходов», — говорится в закрепленном обращении к омичам.