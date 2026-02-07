В Волгограде один район города останется без радио 10 февраля

В Волгограде в середине новой рабочей недели в Волгограде запланировали профилактические и ремонтные работы на передающем оборудовании телерадиоцентра. В связи с этим часть горожан не смогут поймать в своих приемниках ряд радиостанций. Без передач, музыки и новостей останутся 10 февраля 2026 года жители улицы Краснополянской в Дзержинском района, сообщает РТРС.