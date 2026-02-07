Ричмонд
В Волгограде один район города останется без радио 10 февраля

7 радиостанций пропадут из эфира в Жилгородке.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде в середине новой рабочей недели в Волгограде запланировали профилактические и ремонтные работы на передающем оборудовании телерадиоцентра. В связи с этим часть горожан не смогут поймать в своих приемниках ряд радиостанций. Без передач, музыки и новостей останутся 10 февраля 2026 года жители улицы Краснополянской в Дзержинском района, сообщает РТРС.

Из эфира у жителей на западе Волгограда пропадут Радио России, Радио Маяк, Вести FM, Орфей, SPUTNIK, Мир, Звезда FM. Тишина в эфире продлится с 7.00 утра до 16.00.