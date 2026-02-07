Ростовчане жалуются на гололедицу на тротуарах в Ростове после ледяного дождя

Днем в субботу, 7 января, улицы Ростова-на-Дону превратились в каток из-за гололедицы. При этом тротуары не обработаны реагентами, жалуются читатели «КП — Ростов-на-Дону».
— На Садовой — гололедица после дождя. Не увидел, чтобы что-то было посыпано пескосоляной смесью. У меня на глазах на скользком тротуаре уже девушка упала, — рассказал один наших читателей.
В социальных сетях и городских пабликах жители активно возмущаются сложившейся ситуацией.
— Почему тротуары не обработаны? Вчера еще предупреждали о ледяном дожде! — пишет пользователь.
В комментариях люди отмечают, что передвижение по центру города стало опасным, особенно для пожилых людей, а коммунальные службы, по их мнению, проигнорировали заранее объявленные погодные предупреждения.
Напомним, что Ростовский гидрометцентр предупреждал о дожде и гололедице, а в прогнозе на ближайшие сутки указаны продолжение осадков и сохранение гололедных явлений.
При этом утром 7 февраля глава Ростова Александр Скрябин сообщал, что на улицах работают 109 единиц техники и более 420 уборщиков, а управляющие компании должны приводить в порядок придомовые территории.
