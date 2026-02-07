Жителям севера Красноярского края будут доплачивать за добычу волков. Появление серых хищников в зоне проживания человека доставляет беспокойство. Так, недавние события — волка видели в непосредственной близости к Туруханску, жители села были предупреждены об опасности.
Депутаты краевого парламента рассмотрели законопроект, вносящий уточнения в систему выплат за изъятие особи волка из естественной среды обитания. Ранее такие выплаты полагались жителям Таймыра и Эвенкии. Теперь сюда включается и Туруханский муниципальный округ.
Право на выплаты положены гражданам с доходом ниже прожиточного минимума при условии, что они занимаются традиционной хозяйственной деятельностью. Но есть ограничение — не более трех шкур в год, чтобы не было злоупотреблений. На эти цели в 2026—2028 годах в бюджете края ежегодно предусмотрено свыше 8,4 миллионов рублей.