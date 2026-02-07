Жителям севера Красноярского края будут доплачивать за добычу волков

Право на выплаты положены гражданам с доходом ниже прожиточного минимума при условии, что они занимаются традиционной хозяйственной деятельностью. Но есть ограничение — не более трех шкур в год, чтобы не было злоупотреблений. На эти цели в 2026—2028 годах в бюджете края ежегодно предусмотрено свыше 8,4 миллионов рублей.