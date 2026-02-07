Ричмонд
В Черноморском районе Крыма местные жители строят мечети

В Черноморском районе Крыма силами жителей строятся две мечети.

Источник: Пресс-служба Госсовета Крыма

В селах Черноморского района Крыма идет активное строительство двух мечетей, которое ведется силами и на средства местных жителей. В селе Хмелево мусульманская святыня уже находится на завершающей стадии и принимает верующих, а в селе Далекое строительство временно приостановлено из-за нехватки средств.

Как передает телеканал «Миллет», в Далеком, где проживает около 150 крымскотатарских семей, мечта о собственной мечети существовала десятилетиями. Силами местной общины уже возведены стены и залит сейсмопояс. Работы ведутся в рамках традиционных хашаров, а также за счет частных пожертвований.

«Строим по мере поступления денег. Если бы у нас был спонсор, конечно, мы бы ускорились», — отмечает житель села Нариман Османов.

Сейчас строительство приостановлено на самом дорогостоящем этапе — возведении крыши. Мусульмане пока проводят намазы во временном молитвенном доме.

В соседнем селе Хмелево при поддержке Муфтията Крыма и Севастополя был выделен земельный участок, и за несколько месяцев жителям удалось возвести здание, провести электричество и уложить теплый пол. Мечеть рассчитана на 100 человек, а на пятничные молитвы уже собирается 10−15 прихожан.