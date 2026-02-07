В Черноморском районе Крыма местные жители строят мечети

В соседнем селе Хмелево при поддержке Муфтията Крыма и Севастополя был выделен земельный участок, и за несколько месяцев жителям удалось возвести здание, провести электричество и уложить теплый пол. Мечеть рассчитана на 100 человек, а на пятничные молитвы уже собирается 10−15 прихожан.