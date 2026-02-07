«Личности мужчин устанавливаются». СК показал видео после пожара в квартире в Гродно, где погибли три человека

СК расследует гибель трех человек при пожаре в квартире в Гродно. Подробности и видео опубликованы в телеграм-канале Следственного комитета.
В субботу, 7 февраля, примерно в 12.30 поступила информация про пожар в квартире в Гродно. Во время ликвидации возгорания, сотрудники МЧС нашли тела трех человек. В СК уточнили, что сейчас личности погибших мужчин устанавливаются.
«По предварительным данным, один из них — собственник жилья», — отметили в ведомстве.
Соседи рассказали, что хозяин квартиры злоупотреблял алкоголем. Примерно около полугода вместе с ним проживал брат — с указанного времени мужчины постоянно употребляли спиртное. Осенью 2025 года в квартиру уже выезжали сотрудники МЧС. Тогда причиной задымления стала кастрюля, оставленная на плите.
На месте случившегося работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Гродненским межрайонным отделом следственного комитета в ходе проверки.
