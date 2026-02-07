«Личности мужчин устанавливаются». СК показал видео после пожара в квартире в Гродно, где погибли три человека

В субботу, 7 февраля, примерно в 12.30 поступила информация про пожар в квартире в Гродно. Во время ликвидации возгорания, сотрудники МЧС нашли тела трех человек. В СК уточнили, что сейчас личности погибших мужчин устанавливаются.