Ричмонд
-4°
метель
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Непряева упала на повороте во время скиатлона на Олимпиаде в Италии

Российская лыжница Дарья Непряева, которая на внутренних турнирах выступает за сборную Татарстана, упала на повороте при спуске во время скиатлона 2×10 километров на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Источник: ИА Татар-информ

Падение произошло под конец классического этапа дистанции. После инцидента 23-летняя спортсменка потеряла несколько позиций и оказалась на 20-м месте в гонке.

Состязания проходят в долине Вальтеллина на севере Италии, у границы со Швейцарией.