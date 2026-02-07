Президент Федерации биатлона Республики Молдова и Ассоциации зимних видов спорта Дмитрий Торнер принял участие в официальной церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Италии. Он присутствовал на мероприятии вместе с молдавскими спортсменами, которые будут представлять страну на этом масштабном спортивном событии: биатлонистами Алиной Стремоус, Павлом Магазеевым, Максимом Макаровым и Михаилом Усовым, а также лыжниками Елизаветой Хлусовичь и Юлианом Лучиным.
По словам Дмитрия Торнера, он хорошо знает, какой огромный труд и усилия стояли за подготовкой спортсменов к Олимпиаде. «Сама квалификация на Игры уже является большим достижением. Уверен, что наши спортсмены достойно представят страну и порадуют нас красивыми результатами», — отметил он.
Торнер подчеркнул, что рад возможности оказать спортсменам необходимую поддержку, чтобы они могли готовиться в лучших условиях. «Их предыдущие результаты внушают оптимизм и позволяют рассчитывать на успешное выступление в Италии», — добавил он.
Глава Федерации биатлона напомнил и о предыдущих успехах молдавских спортсменов на международной арене. В частности, он выделил выступление Алины Стремоус на чемпионате Европы в Германии, где она завоевала серебро в индивидуальной гонке на 15 км и золото в гонке преследования, что позволило Молдове занять третье место в общекомандном зачёте. Он также отметил достижения молдавских биатлонистов на этапах Кубка мира IBU и чемпионате Европы сезона 2021/2022, которые обеспечили квалификацию на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
«В целом, биатлон и лыжный спорт в Молдове неоднократно демонстрировали высокие результаты. Уверен, что и в этот раз наши спортсмены приятно удивят своей отдачей и выступлением. Желаем им успехов и держим за них кулаки!», — подчеркнул Дмитрий Торнер.
Отметим, что с лета 2025 года Дмитрий Торнер является также лидером партии «NOI — Новая Историческая Опция».
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Очковтиратели на марше: Правящая в Молдове ПАС требует от оппозиции прекратить критику власти и «не делать акцент на высоких тарифах за коммунальные услуги».
Зато, уверена депутат Вероника Бричаг, теперь Молдова не зависит от России и ее дешевых энергоносителей (далее…).
Власть безответственных: Именно это — главное качество, которое необходимо для успеха в молдавской политике.
Для описания той системы власти, которая сложилась в современной Молдове, специальный научный термин еще не придуман, считает политический эксперт и журналист Дмитрий Чубашенко (далее…).
«Великая молдавская революция» не сожрала своих детей: Они мутировали, превратились в худшую копию тех, против кого боролись, когда рвались к власти — «захватчиков государства».
Действуют нынешние власти предельно жестко, подчиняясь единственной цели — полный захват страны (далее…).