Дмитрий Торнер на открытии Зимней Олимпиады в Италии: «Я знаю не понаслышке о колоссальном труде, который проделали наши спортсмены»

Глава Федерации биатлона напомнил и о предыдущих успехах молдавских спортсменов на международной арене. В частности, он выделил выступление Алины Стремоус на чемпионате Европы в Германии, где она завоевала серебро в индивидуальной гонке на 15 км и золото в гонке преследования, что позволило Молдове занять третье место в общекомандном зачёте. Он также отметил достижения молдавских биатлонистов на этапах Кубка мира IBU и чемпионате Европы сезона 2021/2022, которые обеспечили квалификацию на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.