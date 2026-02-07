Нижегородцы укутали миниатюру памятника Чкалову в шарф

Напомним, что миниатюру установили еще в 2023 году в рамках инклюзивного проекта. Подобные арт-объекты можно увидеть и в других местах города — среди них миниатюры памятника Минину и Пожарскому на площади Народного единства и здания Госбанка на улице Большой Покровской.