Нижегородцы укутали миниатюру памятника Чкалову в шарф

Новый аксессуар точно защитит летчика от непогоды.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородцы решили согреть миниатюру памятника Валерию Чкалову около Кремля самодельным шарфом. Забавной фотографией поделились очевидцы.

Сегодня, 7 февраля, в Нижнем Новгороде прогнозировали очередной снегопад и температуру −9 градусов. Жители города решили позаботиться о миниатюре Валерия Чкалова и «утеплили» его зеленым вязанным шарфом.

Напомним, что миниатюру установили еще в 2023 году в рамках инклюзивного проекта. Подобные арт-объекты можно увидеть и в других местах города — среди них миниатюры памятника Минину и Пожарскому на площади Народного единства и здания Госбанка на улице Большой Покровской.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Нижнем Новгороде хотят установить памятник Николаю Лобачевскому.

