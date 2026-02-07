Омские рукопашники выиграли «золото» и «бронзу» чемпионата Росгвардии

Со 2 по 5 февраля в Нижнем Новгороде прошел ведомственный чемпионат Федеральной службы войск национальной гвардии России по рукопашному бою, посвященный памяти военного журналиста Анатолия Ягодина. Турнир был также приурочен к 10-летию образования Росгвардии и 215-летию формирования войск правопорядка.
Воспитанники омского клуба «Десантник» выступили в составе сборной Сибирского округа Войск национальной гвардии Российской Федерации и заняли на турнире первое общекомандное место.
Также в личном зачете выиграл омич Артем Нужнов (73 кг), а бронзовую медаль завоевал Илья Иващенко (88 кг). Спортсменов готовили тренеры Денис Карплюк и Александр Иванников, уточнили в пресс-служба областного минспорта.
