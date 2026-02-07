Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские рукопашники выиграли «золото» и «бронзу» чемпионата Росгвардии

Также наши бойцы в составе сибирской сборной заняли первое общекомандное место.

Источник: Комсомольская правда

Со 2 по 5 февраля в Нижнем Новгороде прошел ведомственный чемпионат Федеральной службы войск национальной гвардии России по рукопашному бою, посвященный памяти военного журналиста Анатолия Ягодина. Турнир был также приурочен к 10-летию образования Росгвардии и 215-летию формирования войск правопорядка.

Воспитанники омского клуба «Десантник» выступили в составе сборной Сибирского округа Войск национальной гвардии Российской Федерации и заняли на турнире первое общекомандное место.

Также в личном зачете выиграл омич Артем Нужнов (73 кг), а бронзовую медаль завоевал Илья Иващенко (88 кг). Спортсменов готовили тренеры Денис Карплюк и Александр Иванников, уточнили в пресс-служба областного минспорта.

Ранее мы сообщали, что паралимпийский чемпион Александр Кузюков стал директором ЦПП Омской области.