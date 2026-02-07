Более 20 жилых домов капитально отремонтировали на западе Москвы

Кроме того, в жилом доме по адресу: улица Алексея Свиридова, дом 13, корпус 1 отремонтировали фасад, подвал и инженерную систему. Подчеркивается, что на первом этапе были проведены подготовительные работы: промыты поверхности, выполнен ремонт штукатурки первого этажа, затем специалисты заменили поврежденные кирпичи и восстановили архитектурные элементы, для защиты конструкций все отсыревшие участки обработали антисептиком, а кирпичную кладку покрыли защитой от влаги, также покрасили стены, отремонтировали цоколь, вход и балконы, установили новые водосточные трубы.