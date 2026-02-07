Первые казахстанские спортсменки выступили на Олимпиаде-2026

Соревновательную программу в лыжных гонках открыл скиатлон. Спортсменки преодолели 10 км классическим стилем, затем столько же — свободным.
Уверенную победу одержала шведка Фрида Карлссон. Она добилась значительного отрыва и финишировала с государственным флагом. 26-летняя спортсменка впервые стала олимпийской чемпионкой.
Серебро выиграла еще одна представительница Швеции Эбба Андерссон (отставание +51,0 секунды).
Тройку призеров замкнула норвежка Хейди Венг (+1:26,7). Казахстан в скиатлоне представили две спортсменки — Ксения Шалыгина и Надежда Степашкина. Обе под конец гонки отстали от лидера на круг, поэтому их сняли с дистанции. На первых метрах Степашкина упала. В итоговом протоколе она замкнула топ-60. Шалыгина заняла 53-е место.