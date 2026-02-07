Ричмонд
-4°
метель
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первые казахстанские спортсменки выступили на Олимпиаде-2026

Сборная Казахстана начала выступление на зимней Олимпиаде 2026 года в Италии. Первыми из команды в борьбу вступили лыжницы, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Нургали Жумагазы / Национальный олимпийский комитет

Соревновательную программу в лыжных гонках открыл скиатлон. Спортсменки преодолели 10 км классическим стилем, затем столько же — свободным.

Уверенную победу одержала шведка Фрида Карлссон. Она добилась значительного отрыва и финишировала с государственным флагом. 26-летняя спортсменка впервые стала олимпийской чемпионкой.

Серебро выиграла еще одна представительница Швеции Эбба Андерссон (отставание +51,0 секунды).

Тройку призеров замкнула норвежка Хейди Венг (+1:26,7). Казахстан в скиатлоне представили две спортсменки — Ксения Шалыгина и Надежда Степашкина. Обе под конец гонки отстали от лидера на круг, поэтому их сняли с дистанции. На первых метрах Степашкина упала. В итоговом протоколе она замкнула топ-60. Шалыгина заняла 53-е место.