Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцев предупредили о запрете выезда авто на лёд

Проезд по замерзшим водоемам на машине является административным нарушением.

Источник: Сиб.фм

Выезд автомобилей на лёд крайне опасен и находится под запретом. Об этом напомнили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.

Согласно Правилам охраны жизни людей, на водных объектах региона нельзя выезжать на лёд на машине за пределами переправ.

В ведомстве подчеркнули, что только на прошлых выходных был составлен 31 протокол об административном правонарушении из-за выездов авто на лёд. 24 нарушителя были обнаружены в Ордынском районе, ещё 7 — в Здвинском районе.

Также в Новосибирской области было усилено патрулирование водоёмов из-за потепления.