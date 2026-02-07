Новосибирцев предупредили о запрете выезда авто на лёд

Выезд автомобилей на лёд крайне опасен и находится под запретом. Об этом напомнили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.
Согласно Правилам охраны жизни людей, на водных объектах региона нельзя выезжать на лёд на машине за пределами переправ.
В ведомстве подчеркнули, что только на прошлых выходных был составлен 31 протокол об административном правонарушении из-за выездов авто на лёд. 24 нарушителя были обнаружены в Ордынском районе, ещё 7 — в Здвинском районе.
Также в Новосибирской области было усилено патрулирование водоёмов из-за потепления.