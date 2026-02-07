На дорогах Башкирии ожидается ухудшение видимости из-за снега

Ночью в некоторых районах пройдет слабый снег, а на севере — более интенсивный, умеренный. Днем снегопад продолжится, местами он также может усилиться. Ожидается южный и юго-восточный ветер скоростью 7−12 метров в секунду. Температура ночью составит −8…-13 градусов, на юго-востоке похолодает до −15…-20. Днем воздух прогреется до −5…-10 градусов. На отдельных участках дорог во время снега видимость может снизиться до 1−2 километров.