На дорогах Башкирии ожидается ухудшение видимости из-за снега

Жителей республике предупредили о снегопаде и сложных условиях для водителей.

Источник: Комсомольская правда

Госкомитет Башкирии по ЧС предупредил автомобилистов об ожидаемом ухудшении условий на дорогах. В воскресенье, 8 февраля, на территории республики прогнозируется облачная погода с осадками.

Ночью в некоторых районах пройдет слабый снег, а на севере — более интенсивный, умеренный. Днем снегопад продолжится, местами он также может усилиться. Ожидается южный и юго-восточный ветер скоростью 7−12 метров в секунду. Температура ночью составит −8…-13 градусов, на юго-востоке похолодает до −15…-20. Днем воздух прогреется до −5…-10 градусов. На отдельных участках дорог во время снега видимость может снизиться до 1−2 километров.

В Уфе также ожидается небольшой снег ночью и днем. Ветер будет южным и юго-восточным, скоростью 7−12 метров в секунду. Температура ночью опустится до −9…-11 градусов, днем составит −5…-7 градусов.

