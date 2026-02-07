Омич устроил дебош в районной больнице и угрожал ножом сотруднику полиции

Нескучным выдался рабочий день у медиков в поликлинике центральной районной больнице рабочего поселка Шербакуль. Пришедший на прием пациент сначала устроил дебош, а после и вовсе кинулся с ножом на вызванного врачами сотрудника полиции.
Следственными органами следственного управления СК России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Шербакульского района. Ему инкрементируют серьезную статью «Применение насилия в отношении представителя власти». Следователи выяснили следующие обстоятельства происшествия. 31-летний житель Шербакульского района, находясь на приеме в поликлинике местной ЦРБ, нарушал общественный порядок. На место происшествия медиками были вызваны сотрудники полиции.
Мужчина в присутствии правоохранителей не только не успокоился, но и оказал им активное сопротивление. В частности, держа в руке нож, он высказал угрозу в отношении одного из сотрудников полиции, находившегося при исполнении должностных обязанностей. После непродолжительной борьбы возмутитель спокойствия был скручен и доставлен в отдел. Отметим, что за угрозу в адрес полицейского дебошир может запросто получить до 5 лет лишения свободы.