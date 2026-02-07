Омич устроил дебош в районной больнице и угрожал ножом сотруднику полиции

Мужчина в присутствии правоохранителей не только не успокоился, но и оказал им активное сопротивление. В частности, держа в руке нож, он высказал угрозу в отношении одного из сотрудников полиции, находившегося при исполнении должностных обязанностей. После непродолжительной борьбы возмутитель спокойствия был скручен и доставлен в отдел. Отметим, что за угрозу в адрес полицейского дебошир может запросто получить до 5 лет лишения свободы.