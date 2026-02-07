В Сочи 8 и 9 февраля ожидаются ливни с грозой

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Сильные дожди и ливни с грозой ожидаются в Сочи и ФТ’Сириус" 8 и 9 февраля, в эти дни прогнозируется подъем уровня воды в реках до опасных отметок, оползневые процессы и сход селей, сообщили в сочинской администрации.
Все оперативные службы приведены у состояние повышенной готовности по поручению главы Сочи Андрея Прошунина.
«По данным Росгидрометцентра, в течение 8 и 9 февраля на территории Сочи и ФТ “Сириус” ожидаются гидрометеорологические “опасные явления”: сильные дожди, ливни, местами с грозой. Прогнозируется подъем уровня воды в реках с возможным превышением опасных отметок, а также возрастает риск схода селей и активизации оползневых процессов», — говорится в сообщении.
Местные власти предупредили о мокром снеге с налипанием на провода и деревья в предгорных и горных зонах курорта, а также о гололедице на дорогах. Сильный снегопад и повышенная лавинная опасность ожидаются на высотах более 1000 метров над уровнем моря.
В мэрии Сочи призывают гостей и жителей курорта проявить бдительность и осторожность в дни непогоды, не оставлять автомобили под деревьями, временными конструкциями и ЛЭП. Власти города также просят не находиться в эти дни у моря, рек и горных потоков.