В Сочи 8 и 9 февраля ожидаются ливни с грозой

Местные власти предупредили о мокром снеге с налипанием на провода и деревья в предгорных и горных зонах курорта, а также о гололедице на дорогах. Сильный снегопад и повышенная лавинная опасность ожидаются на высотах более 1000 метров над уровнем моря.