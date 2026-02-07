Ричмонд
Казахстан стал лидером по количеству поездок в Россию

Итоги 2025 года подвели в Пограничной службе ФСБ.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 7 фев — Sputnik. Казахстан и Узбекистан стали лидерами по количеству поездок в Россию в 2025 году.

Всего за год иностранцы посетили Россию 15,6 млн раз, сообщает Sputnik со ссылкой на Погранслужбу ФСБ.

Чаще всего границу пересекали граждане стран Центральной Азии и Китая. В службе привели топ-5 стран — визитеров. Первое место занял Казахстан с 3,19 млн посещений.

Следом идут:

Узбекистан — 3,12 млн;

Китай — 1,76 млн;

Таджикистан — 1,44 млн;

Кыргызстан — 984 тыс.

В десятку также вошли Абхазия — 624,16 тысяч, Беларусь — 562,5 тысяч, Армения — 544,6 тысяч раз и другие страны.

Чисто туристический поток составил 1,64 млн человек. Здесь безусловный лидер — Китай, он занял более 50% всех визитов. И тут в топ вошел Казахстан, а также:

Беларусь;

Германия;

Иран;

Индия;

ОАЭ;

Саудовская Аравия;

Туркменистан;

Турция.

