Казахстан стал лидером по количеству поездок в Россию

АСТАНА, 7 фев — Sputnik. Казахстан и Узбекистан стали лидерами по количеству поездок в Россию в 2025 году.
Всего за год иностранцы посетили Россию 15,6 млн раз, сообщает Sputnik со ссылкой на Погранслужбу ФСБ.
Чаще всего границу пересекали граждане стран Центральной Азии и Китая. В службе привели топ-5 стран — визитеров. Первое место занял Казахстан с 3,19 млн посещений.
Следом идут:
Узбекистан — 3,12 млн;
Китай — 1,76 млн;
Таджикистан — 1,44 млн;
Кыргызстан — 984 тыс.
В десятку также вошли Абхазия — 624,16 тысяч, Беларусь — 562,5 тысяч, Армения — 544,6 тысяч раз и другие страны.
Чисто туристический поток составил 1,64 млн человек. Здесь безусловный лидер — Китай, он занял более 50% всех визитов. И тут в топ вошел Казахстан, а также:
Беларусь;
Германия;
Иран;
Индия;
ОАЭ;
Саудовская Аравия;
Туркменистан;
Турция.