Арктические морозы и снегопады к выходным: синоптик Рябов рассказал о погоде на неделю

По его словам, новая неделя начнется с усиления морозов. На погоду будет влиять скандинавский холодный антициклон, центр которого смещается с севера Европы. В ночь на 9 февраля температура опустится до −17…-24°С, днем составит от −9°С в Брестской области до −15°С в Витебской. Осадков не ожидается, но на дорогах возможна гололедица. Ветер северный, умеренный, при высокой влажности воздуха мороз будет ощущаться сильнее.