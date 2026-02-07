Ричмонд
-4°
метель
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арктические морозы и снегопады к выходным: синоптик Рябов рассказал о погоде на неделю

Вторая неделя февраля в Беларуси пройдет под знаком резких погодных контрастов. Начало недели будет по-настоящему морозным, а к выходным страну накроют снегопады. О погоде рассказал синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ.

Сейчас в Ричмонде: -4° 15 м/с 36% 757 мм рт. ст. -1°
Источник: Смартпресс

По его словам, новая неделя начнется с усиления морозов. На погоду будет влиять скандинавский холодный антициклон, центр которого смещается с севера Европы. В ночь на 9 февраля температура опустится до −17…-24°С, днем составит от −9°С в Брестской области до −15°С в Витебской. Осадков не ожидается, но на дорогах возможна гололедица. Ветер северный, умеренный, при высокой влажности воздуха мороз будет ощущаться сильнее.

10 февраля существенных изменений не ожидается. В большинстве районов осадки маловероятны, сохранится переменная облачность. Местами возможны туман с видимостью до 500 метров, изморозь и гололедица. Атмосферное давление будет высоким. Ночью и утром прогнозируется −16…-23°С, днем — от −2°С по Брестской области до −13°С по Могилевской. Ветер — юго-восточный и южный, умеренный.

В среду, 11 февраля, через Беларусь пройдет атмосферный фронт. Он принесет небольшой снег и частичное ослабление морозов. Будет облачно с прояснениями, местами туман и гололедица. Ветер сменится на южный. Ночью температура составит от −8°С по юго-западу до −20°С по северо-востоку, днем — от около 0 в Бресте до −8°С в Витебске.

По предварительным данным, 12—13 февраля вновь усилится влияние северного холодного антициклона. Осадки сместятся в южные районы страны. Возможны туман, слабый гололед и гололедица. Ветер — северо-восточный, порывистый. В ночь на четверг ожидается −8…-20°С, днем — от 0 по Брестской области до −12°С по Витебской. В пятницу характер погоды существенно не изменится, небольшой снег возможен преимущественно на юге.

К выходным погоду начнет определять активный фронт с запада. В субботу ожидается снег — от слабого до интенсивного, не исключена метель. Ветер юго-восточный, порывистый. Температура ночью — −8…-15°С, днем — −3…-9°С.

В воскресенье снег сохранится во многих районах, дороги местами станут скользкими. Ветер сменится на северо-западный и ослабнет. Ночью температура будет колебаться от +2°С в Брестской области до −5°С на северо-востоке Витебской.

Февраль традиционно считается самым контрастным зимним месяцем в Беларуси: периоды устойчивых морозов часто сменяются фронтами с осадками и резкими перепадами температур.