Арктические морозы и снегопады к выходным: синоптик Рябов рассказал о погоде на неделю

По его словам, новая неделя начнется с усиления морозов. На погоду будет влиять скандинавский холодный антициклон, центр которого смещается с севера Европы. В ночь на 9 февраля температура опустится до −17…-24°С, днем составит от −9°С в Брестской области до −15°С в Витебской. Осадков не ожидается, но на дорогах возможна гололедица. Ветер северный, умеренный, при высокой влажности воздуха мороз будет ощущаться сильнее.
10 февраля существенных изменений не ожидается. В большинстве районов осадки маловероятны, сохранится переменная облачность. Местами возможны туман с видимостью до 500 метров, изморозь и гололедица. Атмосферное давление будет высоким. Ночью и утром прогнозируется −16…-23°С, днем — от −2°С по Брестской области до −13°С по Могилевской. Ветер — юго-восточный и южный, умеренный.
В среду, 11 февраля, через Беларусь пройдет атмосферный фронт. Он принесет небольшой снег и частичное ослабление морозов. Будет облачно с прояснениями, местами туман и гололедица. Ветер сменится на южный. Ночью температура составит от −8°С по юго-западу до −20°С по северо-востоку, днем — от около 0 в Бресте до −8°С в Витебске.
По предварительным данным,
К выходным погоду начнет определять активный фронт с запада. В субботу ожидается снег — от слабого до интенсивного, не исключена метель. Ветер юго-восточный, порывистый. Температура ночью — −8…-15°С, днем — −3…-9°С.
В воскресенье снег сохранится во многих районах, дороги местами станут скользкими. Ветер сменится на северо-западный и ослабнет. Ночью температура будет колебаться от +2°С в Брестской области до −5°С на северо-востоке Витебской.
Февраль традиционно считается самым контрастным зимним месяцем в Беларуси: периоды устойчивых морозов часто сменяются фронтами с осадками и резкими перепадами температур.