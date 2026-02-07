На Молдову надвигаются очередные морозы: Температура резко упадет на 5−7 градусов — объявлен «желтый» код

Государственная гидрометеорологическая служба выпустила предупреждение на 9 февраля 2026 года. В этот период на всей территории страны ожидается резкое изменение погодных условий, связанное с вторжением холодных воздушных масс.
Главная особенность прогноза — существенное падение температуры. Среднесуточные показатели воздуха понизятся на 5−7°C по сравнению с предыдущими днями. Жителям страны рекомендуется учитывать резкое похолодание при планировании поездок и длительного пребывания на улице.
