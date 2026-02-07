Ричмонд
На Молдову надвигаются очередные морозы: Температура резко упадет на 5−7 градусов — объявлен «желтый» код

Жителям страны рекомендуется учитывать резкое похолодание при планировании поездок и длительного пребывания на улице.

Источник: Комсомольская правда

Государственная гидрометеорологическая служба выпустила предупреждение на 9 февраля 2026 года. В этот период на всей территории страны ожидается резкое изменение погодных условий, связанное с вторжением холодных воздушных масс.

Главная особенность прогноза — существенное падение температуры. Среднесуточные показатели воздуха понизятся на 5−7°C по сравнению с предыдущими днями. Жителям страны рекомендуется учитывать резкое похолодание при планировании поездок и длительного пребывания на улице.

Очковтиратели на марше: Правящая в Молдове ПАС требует от оппозиции прекратить критику власти и «не делать акцент на высоких тарифах за коммунальные услуги».

Зато, уверена депутат Вероника Бричаг, теперь Молдова не зависит от России и ее дешевых энергоносителей (далее…).

Власть безответственных: Именно это — главное качество, которое необходимо для успеха в молдавской политике.

Для описания той системы власти, которая сложилась в современной Молдове, специальный научный термин еще не придуман, считает политический эксперт и журналист Дмитрий Чубашенко (далее…).

«Великая молдавская революция» не сожрала своих детей: Они мутировали, превратились в худшую копию тех, против кого боролись, когда рвались к власти — «захватчиков государства».

Действуют нынешние власти предельно жестко, подчиняясь единственной цели — полный захват страны (далее…).