Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вассерман рассказал, почему школьники массово уходят в колледжи

Вассерман: школьники массово уходят в колледжи из-за спроса производств.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Школьники массово уходят в колледжи из-за спроса производств, рассказал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

«Повышенный переход в колледжи является следствием развертывания производства. Производство стало нуждаться в высококвалифицированной рабочей силе, а уже потом спрос дошел и до неквалифицированной», — сказал Вассерман порталу NEWS.ru.

По мнению депутата, поэтому поток в колледжи обусловлен требованиями производства. Вассерман отметил, что по тем экономическим теориям, на которые он ориентируется, желательно, чтобы люди делали работу, требующую высокой квалификации, а со всем остальным справлялась техника, но, по его словам, далеко не все можно полноценно автоматизировать.

В июле 2025 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что 62% девятиклассников выбрали поступление в колледжи РФ.

Узнать больше по теме
Анатолий Вассерман: биография, личная жизнь и последние новости об известном публицисте
Эрудит, интеллектуал, публицист и обладатель самой известной в Рунете жилетки. Главное из биографии Анатолия Вассермана, человека-мема, депутата и уроженца Одессы.
Читать дальше