Вассерман рассказал, почему школьники массово уходят в колледжи

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Школьники массово уходят в колледжи из-за спроса производств, рассказал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.
«Повышенный переход в колледжи является следствием развертывания производства. Производство стало нуждаться в высококвалифицированной рабочей силе, а уже потом спрос дошел и до неквалифицированной», — сказал Вассерман порталу NEWS.ru.
По мнению депутата, поэтому поток в колледжи обусловлен требованиями производства. Вассерман отметил, что по тем экономическим теориям, на которые он ориентируется, желательно, чтобы люди делали работу, требующую высокой квалификации, а со всем остальным справлялась техника, но, по его словам, далеко не все можно полноценно автоматизировать.
В июле 2025 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что 62% девятиклассников выбрали поступление в колледжи РФ.