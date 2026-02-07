Губернатор Калининградской области попробовал себя в роли изготовителя медали для Российско-Китайских игр

В Калининграде мастера-ювелиры изготавливают медали для Российско-Китайских летних молодежных игр, которые пройдут у нас уже весной. Сделать предстоит 550 медалей. На производстве побывал губернатор Алексей Беспрозванных — впечатлениями он поделился в своем канале в МАХ.
Он отметил, что лично попробовал собрать первую награду: сделал черновую чистку металлической заготовки и склеил две половинки. Глава региона оценил, насколько это тонкая, кропотливая и творческая работа.
На каждую медаль у мастера уходит трое суток, из которых до 14 часов — ручная работа. Известно, что на производство наград понадобится почти полтонны латуни и около 120 килограммов балтийского янтаря.