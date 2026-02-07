Ричмонд
В Красноуральске открыли лыжероллерную трассу

Заниматься на ней смогут все желающие.

Источник: Telegram-канал Дениса Паслера

В Красноуральске Свердловской области 7 февраля торжественно открыли лыжероллерную трассу. Заниматься на ней смогут все желающие, написал в соцсетях губернатор Денис Паслер.

Трасса протяжённостью в три километра состоит из шести маршрутов от 500 метров и до трёх километров. Она пролегает по естественному рельефу парка «Третья горка», освещена и оборудована тротуарами. Рядом с трассой находится здание лыжной базы. В ближайшее время на ней откроют зал для тренировок, раздевалки, а также помещения для проката и хранения лыж.

В день открытия на старт по трассе вышли больше 100 участников профессионалов и семей с детьми. Как отметил Паслер, она подходит для круглогодичной подготовки спортсменов. Всего в Свердловской области лыжными гонками занимаются около 52 тысячи человек. А в 2025 году спортсмены Урала завоевали пять наград на всероссийских состязаниях и бронзу на первенстве России.