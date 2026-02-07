В Красноуральске открыли лыжероллерную трассу

В день открытия на старт по трассе вышли больше 100 участников профессионалов и семей с детьми. Как отметил Паслер, она подходит для круглогодичной подготовки спортсменов. Всего в Свердловской области лыжными гонками занимаются около 52 тысячи человек. А в 2025 году спортсмены Урала завоевали пять наград на всероссийских состязаниях и бронзу на первенстве России.