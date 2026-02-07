Власти Ростова сообщили об усилении обработки улиц из-за ледяного дождя

Ранее утром Александр Скрябин докладывал о ходе работ. По его словам, за прошедшую ночь на уборке было задействовано 190 единиц техники, а днем к работам приступили 109 машин и более 420 уборщиков. Мэр поручил продолжать вывоз снега и расчистку дорог, отметив, что с начала зимы израсходовано около семи тысяч тонн противогололедных материалов. Он также предупредил о риске образования сосулек и призвал управляющие компании своевременно очищать крыши.