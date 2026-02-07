Власти Ростова сообщили об усилении обработки улиц из-за ледяного дождя

В Ростове усилили противогололедную обработку улиц. Об этом днем в субботу, 7 февраля, заявил в своем телеграм-канале глава Донской столицы Александр Скрябин.
— Прошу вас быть предельно осторожными при передвижении по городу. Идет ледяной дождь, — обратился к горожанам мэр. — Поручил коммунальным службам усилить противогололедную обработку, но на время непогоды лучше оставаться дома.
При этом читатели «КП — Ростов-на-Дону» сообщают, что тротуары и подземные пешеходные переходы на центральных улицах не обработаны реагентами, из-за чего пешеходы падают на скользком льду.
— Тротуары — сплошной каток! Приходится идти по проезжей части, — возмущалась ростовчанка, которой пришлось выйти на дорогу на улице Пушкинской.
Ранее утром Александр Скрябин докладывал о ходе работ. По его словам, за прошедшую ночь на уборке было задействовано 190 единиц техники, а днем к работам приступили 109 машин и более 420 уборщиков. Мэр поручил продолжать вывоз снега и расчистку дорог, отметив, что с начала зимы израсходовано около семи тысяч тонн противогололедных материалов. Он также предупредил о риске образования сосулек и призвал управляющие компании своевременно очищать крыши.
