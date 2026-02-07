«Аэроэкспресс» назвал самую популярную еду у пассажиров

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Пассажиры столичных аэроэкспрессов, курсирующих в аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово», в прошлом году отдавали предпочтение сэндвич-роллу «Цезарь», выбирая его на 30% чаще остальных закусок, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы компании «Аэроэкспресс» Вера Агафонова.
«Чаще всего в пути наши пассажиры покупают кофе, чай и бутилированную воду. Если говорить о закусках, наиболее востребованными позициями в прошлом году стали наборы сэндвич роллов “Цезарь”, бутерброды на слоеном хлебе с курицей, бужениной, ветчиной с различными соусами, сыром и зеленью, а также мясные и куриные сэндвичи с соусами барбекю и песто. Сэндвич роллы “Цезарь” пассажиры выбирали на 30% чаще, чем остальные закуски», — сообщила Агафонова.
По её словам, пассажирам бизнес-класса сотрудники компании выдают бесплатный набор снеков, в который входят сок, орешки и сладости. Также на стойке самообслуживания в таких вагонах без оплаты доступны вода, чай, кофе, сливки и сахар.
Агафонова добавила, что в конце прошлого года компания обновила ассортимент закусок в своих поездах и в 2026 году продолжит эту работу, в том числе по расширению перечня еды для детей.
«Масштабное обновление ассортимента произошло в конце 2025 года, а в январе мы добавили в меню десерты с белковым кремом и муссами. Над ассортиментом закусок и напитков работаем постоянно: следим за товарами, которые не пользуются спросом и выводим их из меню, а взамен добавляем новые. В 2026 году мы продолжим эту работу», — рассказала руководитель пресс-службы.
«Аэроэкспресс» основан в 2005 году. Компания перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами «Домодедово» и «Шереметьево». «Аэроэкспресс» эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов.