В Петербурге умер прапраправнук Александра Пушкина

В Петербурге на 92-м году жизни скончался Вячеслав Гуцко — прапраправнук великого русского поэта. Об этом сообщили в Государственном музее имени Пушкина.
Он был представителем пятого поколения потомков Пушкина.
«Вячеслав Гуцко скончался 29 января — в ту же дату по старому стилю в 1837 году умер от ранения на дуэли Александр Сергеевич Пушкин», — отметили в музее.
Вячеслав Гуцко более 50 лет трудился инженером-конструктором на заводе имени Лихачева (ЗИЛ). При этом он был в дружеских отношениях с Пушкинским музеем и всегда поддерживал связь с наследием поэта.