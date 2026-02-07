Диктант «Наука большой страны» прошел в 40 регионах России

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Более 72 тыс. школьников и студентов со всей страны приняли участие в первые часы Всероссийского научно-просветительского диктанта «Наука большой страны», который прошел 7 февраля в Музее «Атом» в Москве в преддверии Дня российской науки и в рамках Года единства народов России. Об этом сообщили в оргкомитете диктанта.
«Участники — более 72 тысяч человек со всей страны — ответили на 20 вопросов с четырьмя вариантами ответов. Вопросы касались ключевых научных достижений и открытий России. Задания были разработаны экспертами Центра истории российской науки и научно-технологического развития Российского государственного гуманитарного университета», — говорится в сообщении.
Очные площадки для проведения диктанта были организованы в 40 регионах РФ на базе 200 школ, ссузов и вузов, а также в общественных пространствах. Вопросы участникам зачитали общественные и государственные деятели, молодые ученые, лауреаты премий президента и популяризаторы науки.
К участникам обратился заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер подчеркнул, что диктант стал доброй традицией Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным.
Очные площадки работали в регионах всех федеральных округов, в том числе в Луганской Народной Республике и Херсонской области. По итогам диктанта сформировали топ-100 лучших участников: по 10 представителей от каждого федерального округа и 20 участников из новых регионов, показавших наивысшие результаты за минимальное время. Победителей наградили именными сертификатами, а также они получили возможность посетить VI Конгресс молодых ученых при успешном выполнении творческого задания, посвященного 65-летию первого полета Юрия Гагарина в космос.
В мероприятии приняли участие, в том числе заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, генеральный директор Кольского научного центра РАН, академик РАН Сергей Кривовичев, заслуженный профессор «Сколтеха», член Academia Europaea, профессор РАН Артем Оганов, президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов.