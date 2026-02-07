Диктант «Наука большой страны» прошел в 40 регионах России

Очные площадки работали в регионах всех федеральных округов, в том числе в Луганской Народной Республике и Херсонской области. По итогам диктанта сформировали топ-100 лучших участников: по 10 представителей от каждого федерального округа и 20 участников из новых регионов, показавших наивысшие результаты за минимальное время. Победителей наградили именными сертификатами, а также они получили возможность посетить VI Конгресс молодых ученых при успешном выполнении творческого задания, посвященного 65-летию первого полета Юрия Гагарина в космос.