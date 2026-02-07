Рейс из Пхукета в Новосибирск задержан почти на 15 часов

Из Пхукета в Новосибирск задерживается рейс ZF-2948 авиакомпании Azur Air. По расписанию он должен был вылететь 7 февраля в 21:55 по местному времени, но вылет перенесен на 8 февраля 12.05.
— Рейс задержан в связи с поздним прибытием воздушного судна. Поскольку произошла задержка предыдущего рейса, самолет еще не прибыл в аэропорт отправления, — сообщили КП-Новосибирск в авиакомпании.
Прибытие самолета в Новосибирск теперь назначено на 20.05.
Ранее в аэропорту Пхукета застряли пассажиры рейса в Москву этой же авиакомпании. Сначала вылет длительное время задерживали, а через час после взлета самолет развернулся и приземлился.