В Городце заложили колокольню Феодоровского мужского монастыря

Мероприятие прошло в субботу, 7 февраля.

Источник: Нижегородская митрополия

Колокольню Феодоровского мужского монастыря заложили в Городце в субботу, 7 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской митрополии. Чин закладки совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Новую колокольню возведут в память о воинах, погибших во время специальной военной операции. Она будет называться «Русская свеча». Колокольню сделают по образцу старой монастырской звонницы. Главный колокол получит имя святого князя Александра Невского. Остальные колокола будут названы в честь современных воинов и освобожденных территорий.

После завершения строительства колокола будут звучать каждый день в 12 часов. Это будет знаком памяти и поддержки для воинов. Глава Нижегородской митрополии отметил, что возрождение святынь посвящено памяти воинов. На кирпичах, из которых построят колокольню, будут написаны имена героев.