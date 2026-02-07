В Городце заложили колокольню Феодоровского мужского монастыря

Колокольню Феодоровского мужского монастыря заложили в Городце в субботу, 7 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской митрополии. Чин закладки совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
Новую колокольню возведут в память о воинах, погибших во время специальной военной операции. Она будет называться «Русская свеча». Колокольню сделают по образцу старой монастырской звонницы. Главный колокол получит имя святого князя Александра Невского. Остальные колокола будут названы в честь современных воинов и освобожденных территорий.
После завершения строительства колокола будут звучать каждый день в 12 часов. Это будет знаком памяти и поддержки для воинов. Глава Нижегородской митрополии отметил, что возрождение святынь посвящено памяти воинов. На кирпичах, из которых построят колокольню, будут написаны имена героев.