В Городце заложили колокольню Феодоровского мужского монастыря

После завершения строительства колокола будут звучать каждый день в 12 часов. Это будет знаком памяти и поддержки для воинов. Глава Нижегородской митрополии отметил, что возрождение святынь посвящено памяти воинов. На кирпичах, из которых построят колокольню, будут написаны имена героев.