Нарушения санитарных норм привели к закрытию пекарни в Воронеже

В отношении владельца пекарни, осуществляющего предпринимательскую деятельность, было возбуждено административное дело по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Суд признал предпринимателя виновным и постановил приостановить работу пекарни на 15 суток. Помещение предприятия было опечатано. Соблюдение запрета на деятельность взяли под свой контроль судебные приставы УФССП по Воронежской области. Максимальное наказание по данной статье предусматривает приостановление деятельности на срок до 90 суток.