В Ялте наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Ялте заболеваемость ОРВИ и гриппом стала меньше почти на 30%

Источник: Комсомольская правда

В Ялте наблюдается значительное снижение уровня заболеваемости острыми респираторными инфекциями. По словам главы городской администрации Янины Павленко, показатель упал почти на треть.

«Превышение эпидпорога фиксировалось в 1−3 неделю года, сейчас — ниже на 28%. За первые 5 недель по муниципальному округу зафиксировано чуть более 2 тысяч случав ОРВИ и гриппа — все заболевшие, кстати, не делали прививку», — подчеркнула Янина Павленко.

Несмотря на положительную динамику, в соответствии с решением санитарно-противоэпидемической комиссии в профилактических целях частично введен карантин: закрыто 11 классов в четырех школах и три группы в двух детских садах.

Павленко подчеркнула, что эпидемиологическая обстановка находится под контролем и соответствует сезонным нормам. Местные медицинские учреждения обеспечены необходимым запасом лекарств и имеют резервный коечный фонд для госпитализации в случае необходимости.