Под Лельчицами крыша навеса рухнула на мужчину

Утром 7 февраля 2026 года сотрудники МЧС выезжали по сообщению, поступившему из агрогородка Липляны Лельчицкого района. Там на одном из подворий кровля деревянного навеса обрушилась на мужчину. Спасатели смогли извлечь пострадавшего из-под завала. Мужчина был доставлен в больницу.