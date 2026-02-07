Ричмонд
-4°
метель
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Лельчицами крыша навеса рухнула на мужчину

В Лельчицком районе мужчина пострадал из-за обрушения крыши навеса.

Источник: Комсомольская правда

Под Лельчицами крыша навеса рухнула на мужчину. Подробности сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Утром 7 февраля 2026 года сотрудники МЧС выезжали по сообщению, поступившему из агрогородка Липляны Лельчицкого района. Там на одном из подворий кровля деревянного навеса обрушилась на мужчину. Спасатели смогли извлечь пострадавшего из-под завала. Мужчина был доставлен в больницу.

Ранее СК показал видео после пожара в квартире в Гродно, где погибли три человека: «Личности мужчин устанавливаются».

Тем временем четырехмесячный ребенок попал в больницу после пожара в Гродно с тремя погибшими.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов предупредил про сильный ветер и морозы до −24 в Беларуси на неделе с 9 по 15 февраля: «По ощущениям будет казаться еще холоднее».