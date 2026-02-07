Под Лельчицами крыша навеса рухнула на мужчину. Подробности сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Утром 7 февраля 2026 года сотрудники МЧС выезжали по сообщению, поступившему из агрогородка Липляны Лельчицкого района. Там на одном из подворий кровля деревянного навеса обрушилась на мужчину. Спасатели смогли извлечь пострадавшего из-под завала. Мужчина был доставлен в больницу.
