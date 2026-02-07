В Уфе подросток с ножом напал на студентов в общежитии, нарисовал на стене свастику

По информации SHOT, нападавший принес с собой, помимо ножа, кастет, перцовый баллончик и петарды. Сначала он взорвал петарду, чтобы привлечь к себе внимание, а затем стал бросаться на студентов. Подросток разгромил весь этаж и пытался проникнуть в комнаты, где забаррикадировались студенты, рассказал Mash.