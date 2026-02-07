Четверо индийских студентов пострадали при нападении на общежитие в Уфе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев — РИА Новости. Четверо индийских студентов пострадали при нападении в общежитии вуза в Уфе, посольство Индии информировано соответствующим образом, заявил РИА Новости ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов.
«Индийские студенты пострадали (при нападении в общежитии вуза). Четверо. Посольство Индии информировано соответствующим образом», — сказал ректор вуза.
По его словам, компания иностранных студентов возвращалась с прогулки в общежитие, когда к ним «прибился подросток 15 лет».
«Пострадали индийские студенты, российских студентов среди пострадавших нет», — рассказал ректор.
Он добавил, что в общежитии живут и российские и иностранные студенты — всего 420 человек.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Уфе задержан мужчина, ранивший четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов. По данным регионального Минздрава, в ходе нападения пострадали шесть человек.