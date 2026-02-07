Хоценко: Северный обход Омска строят с опережением графика

Строительство Северного обхода Омска ведется с опережением намеченных сроков. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко после выездного штаба на стройплощадках ключевых объектов проекта. Работы одновременно ведутся на двух транспортных развязках, завершается возведение технического моста через Иртыш, строится 16-километровый участок дороги.
Фото: Сергей Мельников.
Проект Северного обхода предусматривает создание автомобильной магистрали протяженностью почти 66 километров с четырьмя полосами движения. В составе объекта — два моста (включая мост через Иртыш длиной свыше 1,2 километра), 19 путепроводов и площадки отдыха. Старт возведению стратегического объекта федерального значения 3 октября 2025 года дан заместителем председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным.
«Строительство Северного обхода города Омска, которое мы начали в октябре прошлого года, ведется с опережением графика. Работы идут параллельно на 2 развязках, завершается возведение технического моста через реку Иртыш, строится дорога, протяженностью 16 км. Северный обход Омска станет частью трассы “Россия” и важен не только для Омской области, но и для всей страны», —прокомментировал Губернатор Виталий Хоценко.
Фото: Сергей Мельников.
Северный обход позволит вывести транзитный транспорт за пределы Омска. После ввода в эксплуатацию маршрут сократится более чем на 20 километров. Реализация проекта снизит экологическую нагрузку на город, создаст условия для развития промышленности и жилищного строительства в северной части агломерации, усилит логистический потенциал региона.
Объект федерального значения рассматривается как элемент перспективного транспортного коридора, который в будущем может связать центральную часть страны с Дальним Востоком. Ход строительства находится на постоянном контроле региональных властей.