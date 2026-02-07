Хоценко: Северный обход Омска строят с опережением графика

«Строительство Северного обхода города Омска, которое мы начали в октябре прошлого года, ведется с опережением графика. Работы идут параллельно на 2 развязках, завершается возведение технического моста через реку Иртыш, строится дорога, протяженностью 16 км. Северный обход Омска станет частью трассы “Россия” и важен не только для Омской области, но и для всей страны», —прокомментировал Губернатор Виталий Хоценко.