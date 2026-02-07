В больнице скончалась 19-летняя жительница Батайска, пострадавшая при атаке БПЛА

В Ростове после полутора месяцев борьбы за жизнь в реанимации скончалась 19-летняя Дарья Насридинова, пострадавшая при атаке БПЛА на Батайск 18 декабря прошлого года. Как рассказал «КП — Ростов-на-Дону» старший брат девушки Артем, Даши не стало вечером 6 февраля.
— На этой неделе сестре стало намного хуже, появилась пневмония и вместе с ней сепсис. Дашу перевели на ИВЛ, но, к сожалению, ничего не помогло, — сообщил брат. — 6 января вечером я получил звонок от ожогового центра, которого так боялся: врачи сказали, что сестра умерла.
По его словам, похороны Дарьи состоятся в понедельник, 9 февраля. Ее похоронят рядом с матерью на кладбище в поселке Койсуг.
Напомним, 18 декабря 2025 года обломки беспилотника попали в жилой дом в Батайске. Возник пожар. Семье из трех человек удалось выбраться из горящего здания. Однако мать девушки, Наталья Насридинова, погибла на месте от полученных травм, а сама Дарья получила тяжелейшие ожоги.
Врачи ввели девушку в медикаментозную кому и провели ряд операций. В начале января ее состояние немного улучшилось — она пришла в сознание, могла общаться и занималась разработкой моторики рук после пересадки кожи. Но в последние дни января еесостояние резко ухудшилось, развился сепсис. Несмотря на усилия медиков, спасти девушку не удалось.
