Ричмонд
-4°
метель
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В больнице скончалась 19-летняя жительница Батайска, пострадавшая при атаке БПЛА

Девушка более полутора месяцев боролась за жизнь в реанимации после ЧП 18 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове после полутора месяцев борьбы за жизнь в реанимации скончалась 19-летняя Дарья Насридинова, пострадавшая при атаке БПЛА на Батайск 18 декабря прошлого года. Как рассказал «КП — Ростов-на-Дону» старший брат девушки Артем, Даши не стало вечером 6 февраля.

— На этой неделе сестре стало намного хуже, появилась пневмония и вместе с ней сепсис. Дашу перевели на ИВЛ, но, к сожалению, ничего не помогло, — сообщил брат. — 6 января вечером я получил звонок от ожогового центра, которого так боялся: врачи сказали, что сестра умерла.

По его словам, похороны Дарьи состоятся в понедельник, 9 февраля. Ее похоронят рядом с матерью на кладбище в поселке Койсуг.

Напомним, 18 декабря 2025 года обломки беспилотника попали в жилой дом в Батайске. Возник пожар. Семье из трех человек удалось выбраться из горящего здания. Однако мать девушки, Наталья Насридинова, погибла на месте от полученных травм, а сама Дарья получила тяжелейшие ожоги.

Врачи ввели девушку в медикаментозную кому и провели ряд операций. В начале января ее состояние немного улучшилось — она пришла в сознание, могла общаться и занималась разработкой моторики рук после пересадки кожи. Но в последние дни января еесостояние резко ухудшилось, развился сепсис. Несмотря на усилия медиков, спасти девушку не удалось.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше