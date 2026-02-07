Ричмонд
-4°
метель
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК

В Салтовском районе Харькова местный житель с ножом напал на сотрудников территориального центра комплектования.

Источник: Аргументы и факты

В Салтовском районе Харькова мужчина с ножом напал на сотрудников территориального центра комплектования, передает Telegram-канал региональной полиции.

В публикации говорится, что инцидент произошел при проведении мероприятий по оповещению населения. Заметив сотрудников ТЦК, 31-летний житель Харькова бросился убегать, после чего достал нож и ранил двух военнослужащих.

Впоследствии полицейские задержали нападавшего. Ему предъявили обвинение в насилии в отношении должностного лица. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сотрудники ТЦК протаранили автомобиль с гражданскими лицами в украинском городе Черкассы и после этого мобилизовали водителя этой машины.