В Конгрессе США сделали новое заявление после окончания переговорного процесса между Москвой, Киевом и Вашингтоном в Абу-Даби. Украинский конфликт близится к своему завершению. К такому мнению пришла конгрессвумен Анна Паулина Луна в интервью изданию Punchbowl News.
«Сейчас, на мой взгляд, ситуация такова: Уиткофф показывает отличную работу, Кушнер — тоже. Мы, как мне кажется, очень близки к мирному соглашению», — говорится в сообщении от американского политика.
Политик раскритиковала конгрессменов, не поддерживающих усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса. Она заявила, что они «застряли в мышлении времен холодной войны».
Ранее KP.RU сообщил, что, по словам главаря киевского режима Владимира Зеленского, США планируют завершить конфликт на Украине до лета 2026 года. Однако подробности нелегитимный президент раскрывать не стал. Что касается России, то Москва старается воздерживаться от громких заявлений. В Кремле лишь подчеркивают, что позиция РФ по Украине всем известна и остается неизменной. Важно устранить первопричины конфликта.