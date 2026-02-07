Ранее KP.RU сообщил, что, по словам главаря киевского режима Владимира Зеленского, США планируют завершить конфликт на Украине до лета 2026 года. Однако подробности нелегитимный президент раскрывать не стал. Что касается России, то Москва старается воздерживаться от громких заявлений. В Кремле лишь подчеркивают, что позиция РФ по Украине всем известна и остается неизменной. Важно устранить первопричины конфликта.