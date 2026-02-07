Мать Гуменника рассказала, что фигурист решил проблему с авторскими правами

Мать российского фигуриста Петра Гуменника Елена сообщила, что команда спортсмена нашла решение проблемы с запретом на использование музыки из фильма «Парфюмер» в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года.
— Пока не буду ничего говорить, но найдено хорошее решение вопроса. Дай Бог, чтобы все срослось! — заявила женщина.
Слова матери Гуменника процитировал Telegram-канал «figurexing».
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова удивилась, что Петру Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» в связи с авторскими правами, поскольку он ездил на отборочные соревнования, во время которых «никто ничего не сказал». Также она задалась вопросом, специально ли правообладатели предъявили претензии именно к представителю России.
В связи с ситуацией журналист и комментатор Дмитрий Губерниев возмутился, что команда российского фигуриста не озаботилась вопросом авторских прав раньше, и назвал «раздолбайством» бездействие в этой ситуации. При этом Елена Гуменник заявила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только ее сыну.