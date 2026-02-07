В Харькове мужчина был принудительно мобилизован вместе со своей женой

В Харькове сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали мужчину вместе с его супругой, соответствующие кадры в своем Telegram-канале публикует украинское издание «Инсайдер».
На опубликованной видеозаписи запечатлено, как восемь сотрудников ТЦК окружили мужчину и женщину. После этого они схватили граждан и повели их к своему микроавтобусу.
«Сотрудники ТЦК погрузили в автомобиль мужчину вместе с его женой», — отмечают авторы публикации.
Ранее стало известно, что сотрудники территориального центра комплектования на вокзале во Львове избили прошедшего плен военного ВСУ и использовали против него газовый баллончик.