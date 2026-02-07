В Турции найден двойник Эпштейна: как сходство со скандальным финансистом отразилось на его жизни

«Сначала мне племянник сказал, что я похож на Джеффри Эпштейна, а я даже не знал, кто это, потом выяснил из соцсетей и новостей. Я не хочу, чтобы меня с таким человеком сравнивали. Может, мы немного похожи, мне очень не повезло», — пожаловался турок из-за постоянных недобрых взглядов в свой адрес.