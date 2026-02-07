В Турции найден двойник Эпштейна: как сходство со скандальным финансистом отразилось на его жизни

Житель Кайсери Рифат Оздемир собирается изменить внешность из-за постоянных сравнений с Джеффри Эпштейном. Двойник скандального финансиста рассказал, как ему живется на родине, имея столь опасное сходство. Об этом пишет издание DHA.
55-летний Оздемир рассказал журналистам, что люди на улице стали смотреть на него неприветливо.
«Сначала мне племянник сказал, что я похож на Джеффри Эпштейна, а я даже не знал, кто это, потом выяснил из соцсетей и новостей. Я не хочу, чтобы меня с таким человеком сравнивали. Может, мы немного похожи, мне очень не повезло», — пожаловался турок из-за постоянных недобрых взглядов в свой адрес.
Двойник Джеффри Эпштейна, который живет в Турции, пожаловался на свою судьбу СОЦСЕТИ.
Мужчина попросил сограждан не сравнивать его с Эпштейном. Оздемир подумывает об изменении внешности. Он хочет поменять хотя бы прическу или отпустить бороду. Но также считает этот шаг несправедливым, ведь ему нравится его внешность сейчас, но он все должен менять из-за нелепого сходства.
Напомним, в 2019 году Эпштейну предъявили обвинения в США за торговлю несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В июле того же года он умер в тюрьме, предположительно покончив с собой.
Ранее KP.RU сообщил, что в опубликованных файлах Минюстом США по делу Эпштейна фигурируют имена многих известных людей, включая бывшего советника президента США Стивеном Бэнноном. Он разговаривал с финансистом за несколько часов до его ареста.