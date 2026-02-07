Люди пели и не уходили: Кипелов объяснил концерт в Белгороде под ракетами

«Морально мы были готовы, что свет могут отключить, но все же надеялись. что концерт пройдет без осложнений. Паники не было, мы не переодевались с надеждой, что электричество восстановят. Потом мы поняли, что этого не произойдет, но при этом слышали, что люди в зале поют и не расходятся. Мы решили поддержать зрителей и вышли к ним», — рассказал музыкант.