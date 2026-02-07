Ричмонд
Люди пели и не уходили: Кипелов объяснил концерт в Белгороде под ракетами

В Белгороде группа «Кипелов» продолжила концерт после отключения света из-за ракетной тревоги. Валерий Кипелов объяснил принятое музыкантами решение.

Источник: Аргументы и факты

Во время концерта группы «Кипелов» в Белгороде из-за ракетной атаки ВСУ отключили свет. Музыканты продолжили выступление под аккомпанемент акустической гитары. В беседе с aif.ru Валерий Кипелов объяснил, был ли он готов к том, что могут отключить свет и почему приняли решение продолжить концерт в условиях блэкаута.

«Морально мы были готовы, что свет могут отключить, но все же надеялись. что концерт пройдет без осложнений. Паники не было, мы не переодевались с надеждой, что электричество восстановят. Потом мы поняли, что этого не произойдет, но при этом слышали, что люди в зале поют и не расходятся. Мы решили поддержать зрителей и вышли к ним», — рассказал музыкант.

Кипелов отметил, что группа столкнулась лишь с единственной проблемой.

«Единственное, было непонятно как петь и играть без аппаратуры», — поделился он.

Вопрос решили акустическая гитара, бубен и горячая поддержка публики. Концерт продолжился при подсветке фонариков на телефонах, которыми зрители осветили сцену.